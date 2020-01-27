Альфа-Банк не исключает возможность присоединения к программе льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

В январе, оглашая послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.

«Может быть, мы и присоединимся к данной программе, потому что сейчас многое меняется в позитивную сторону, и на ипотеку государство делает ставку. Регулятор и правительство сегодня понимают, как сделать так, чтобы это был реально рабочий механизм. Поэтому я не исключаю, что и мы однажды войдем в эту программу», — ответил Верхошинский на вопрос, может ли банк присоединиться к льготному ипотечному кредитованию на Дальнем Востоке.

При этом он пояснил, что Альфа-Банк в первую очередь должен видеть «экономический смысл» в данной программе.

В настоящее время ипотеку под 2% выдают шесть банков. К весне в программу планируют войти еще восемь, в том числе из системно значимых.