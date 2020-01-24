Секретная коммерческая информация, которая была похищена у японской телекоммуникационной компании SoftBank, не была строго конфиденциальной, сообщается на ее сайте. В заявлении компании отмечается, что украденные данные не включали в себя сведения о клиентах и деловых партнерах. Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.

Также в компании заявили, что провели внутреннюю проверку и не обнаружили следов несанкционированного доступа к своим системам извне. SoftBank извинился «за причинение большого беспокойства и неудобств своим клиентам и акционерам».

Полиция считает, что 48-летний японец Ютака Араки в феврале прошлого года получил с серверов компании конфиденциальную информацию и передал ее российскому торгпредству. Как заявили в ведомстве, мужчина признал вину и объяснил свои действия желанием заработать.



Кроме того, считает полиция, экс-сотруднику SoftBank в обмен на информацию были оказаны услуги развлекательного характера. Ведомство не исключает, что передача секретных данных случалась и раньше.

Как пишет Nikkei, правоохранительные органы Японии обратились в посольство России по поводу вызова на допрос двух сотрудников торгового представительства, подозреваемых в покупке секретных данных. В российском дипведомстве назвали «шпиономанией» обвинения в адрес сотрудников торгпредства и выразили сожаление из-за того, что Япония «присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям».