Крупнейшие банки оснастили все свои отделения необходимым оборудованием для сбора биометрии и теперь готовятся к запуску удаленных услуг, которые можно будет получить с ее помощью. В их планах не только классические открытие счета и получение кредита, но и биометрические маркетплейсы, а также удаленное брокерское обслуживание, показал опрос банков из топ-30, проведенный РИА Новости.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса — старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк планирует использовать различные способы сбора и применения биометрических слепков. Уже сейчас с согласия клиента ВТБ использует слепок его голоса для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания, пояснил Чугунов.



«В 2020 году будет запущен сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, а также мы планируем узнавать наших клиентов по лицу в отделениях и мобильном приложении», — поделился планами представитель ВТБ.

«Русский Стандарт» совместно с «Ростелекомом» уже внедрил сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица и приступил к работе над биометрическим маркетплейсом продуктов и услуг для физических лиц, которые не являются клиентами банка, но передали данные в единую биометрическую систему. В рамках нового сервиса они смогут получить доступ к банковским продуктам, услугам страховой компании, инвестиционным инструментам, сервисам кредитного бюро и консьерж-компании.

Промсвязьбанк планирует развивать биометрические сервисы в сфере брокерского обслуживания.

«Банк готов предоставлять удаленный доступ по биометрическим данным для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, включая заключение договоров брокерского обслуживания и приобретение инвестиционных продуктов, как только такая возможность будет реализована на законодательном уровне», — отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.