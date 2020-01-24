При формировании нового состава российского правительства был использован существующий в стране кадровый резерв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило (премьер-министру Михаилу. — Прим. ред.) Мишустину как главе Кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» .

Ранее экс-премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Позже депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Во вторник вечером президент РФ подписал указы о назначении нового Кабинета министров.