В первой половине января россияне более активно проводили операции по картам. Так, количество и объем трансакций в период новогодних каникул выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, показало исследование Райффайзенбанка. Чаще всего в праздники российские клиенты оплачивали покупки в магазинах, снимали наличные и осуществляли денежные переводы. При этом кредитные карты активно использовали для покупки одежды и оплаты путешествий.

В декабре россияне активно пополняли депозиты , а в январе активно тратили деньги в праздники. Как показала статистика Райффайзенбанка, декабрь стал одним из пиковых месяцев по внесению денег на депозитные счета: средний взнос клиентов составил 402 тыс. рублей, тогда как в течение года эта цифра находилась на уровне 355 тыс. рублей.

«Пополнение вкладов в декабре связано с получением годовых бонусов и 13-х зарплат — россияне стараются не потратить все сразу и используют вклад как способ сохранить сбережения. В Новый год мы все склонны тратить больше, поэтому часть денег, с которой вы морально готовы расстаться в праздники, можно держать на накопительном счете — доходность на остаток составит 5—6% годовых, а снятия и пополнения неограниченны», — отмечает руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

Вслед за этим последовали активные траты. В первые десять дней января количество трансакций по картам клиентов увеличилось на 27%, а объем операций — на 33%. Пик расходов пришелся на 4—5 января, как и в 2019 году. Самые крупные покупки второй год подряд совершаются 31 декабря — средний чек в этот день был почти в десять раз больше, чем в период с 1 по 8 января.

Самой популярной операцией остается оплата товаров в продовольственных магазинах. За ней следуют транспортные услуги и промышленные товары. Самой «затратной» операцией стало снятие наличных — средний чек здесь составил около 20 тыс. рублей.

При этом заемные средства клиенты предпочитают направить на покупку одежды и авиабилетов — эти категории второй год подряд остаются самыми популярными операциями при оплате кредитной картой. На третьем месте — розничные магазины.