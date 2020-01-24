Почти половину зарплаты придется отдавать студентам за аренду жилья в крупнейших российских городах, выяснили аналитики «Авито Работы». Наиболее высокие зарплаты получают студенты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, именно в этих городах стоимость арендной ставки максимальна. Выгоднее всего учиться в Тольятти, Барнауле и Воронеже, здесь студентам аренда квартиры обойдется чуть более трети дохода.



Аналитический центр «Авито Работы» сопоставил стоимость аренды однокомнатных квартир в 21 крупнейшем городе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагались студентам в IV квартале 2019 года. В среднем по стране это 32,6 тыс. рублей в месяц.

Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. рублей) и Екатеринбурге (34,5 тыс. рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тыс. рублей), Ульяновске (24,4 тыс. рублей) и Ижевске (25,1 тыс. рублей).

Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город стал самым невыгодным для них: студентам придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у студента нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Затратно оказалось учиться также в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно).

Наиболее доступные квартиры у студентов из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где аренда квартиры составляет чуть более трети зарплаты: 35 %, 36% и 37% соответственно.