Зимние каникулы 2020 года, как и в сезоне прошлого года, показали существенные различия в покупательской активности по картам банка «Русский Стандарт» в зависимости от гендера. Мужчины в отпуске тратят заметно больше женщин — они лидируют как по сумме трат, так и по количеству покупок, свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт».

Аналитики кредитной организации изучили данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка с 1 по 8 января 2020 года, и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.



Так, в 2020 году общая сумма трат по «мужским» картам в три раза больше, чем по «женским», количество покупок выше в полтора раза, а средний чек — больше почти в два раза.

Интересно, что в 2020 году мужчины в отпуске были более экономны, нежели год назад. Так, в первые восемь дней текущего года по сравнению с тем же периодом 2019-го общая сумма их трат за границей уменьшилась на 5,9%, а общее количество покупок по картам снизилось на 1,8%. Упал и средний чек — на 4,2% (13 646 рублей в 2020 году против 14 239 рублей в 2019-м).

Стоит отметить, что на минувших зарубежных каникулах женщины изменили свое платежное поведение: они стали совершать больше покупок, но при этом средний чек одной покупки снизился. Статистика «женских» карт банка в сезоне 2020 года и сезоне 2019-го показала, что в этом году представительницы слабого пола потратили больше на 1,4% по сумме. Число «женских» покупок в сезоне 2020 года выросло на 9,4% по сравнению с сезоном 2019-го. При этом средний чек одной операции по карте у представительниц слабого пола в зарубежном отпуске упал на 7,3% и составил 7 308 рублей против 7 884 рублей годом ранее.

В целом общее количество покупок по картам банка «Русский Стандарт» за рубежом в праздничные дни увеличилось на 2,2% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). А вот общая сумма трат в 2020 году снизилась на 4,2%, впрочем, как и средний чек — он уменьшился на 6,2% (11 245 рублей против 11 990 рублей).

Любопытно, что наиболее популярным сегментом трат за пределами России по картам банка в эти новогодние праздники стали «супермаркеты». Средний чек покупки в сезоне-2020 здесь составил 2 821 рубль. На втором месте в списке популярных категорий трат — питание в ресторанах, сетях фастфуд, а также интернет-доставка еды. Средняя сумма покупки в сезоне-2020 здесь 4 920 рублей. Третье место — у расходов на путешествия и транспорт со средним чеком в 26 199 рублей. Четвертое место занимают траты по картам в категории «Хобби» при среднем чеке в 10 011 рублей. И, наконец, пятое место — у покупок одежды и обуви. Средний чек одной операции в сезоне 2020 года — 21 002 рубля.