В 2020 году 18% клиентов «Тинькофф» совершали покупки за границей в период новогодних праздников. Это на 2,3 процентного пункта больше, чем в 2019 году. Больше всего они потратили в Великобритании — на эту страну пришлось 9% от всех трат клиентов за рубежом.



Больше всего денег за границей в новогодние праздники клиенты «Тинькофф» тратят на отели (18% от общих трат в 2020 году), одежду и обувь (12%), супермаркеты (10%) и рестораны (10%).



Средний чек покупки за рубежом в 2020 году составил 2 410 рублей. За год этот показатель упал на 8%. В компании связывают такую динамику со снижением курса валют: евро и доллар подешевели почти на 10% и 8% соответственно.

Самый высокий средний чек в Италии — 3 980 рублей.

За год средний чек покупок снизился почти во всех странах. Сильнее всего он упал в Германии и Испании (минус 21% прошлому году в обеих странах), Великобритании (минус 18%) и Италии (минус 15%). В Нидерландах, наоборот, вырос на 11%.

Средний чек в категории «Кафе» и «Рестораны» снизился за год на 5% до 1 980 рублей. Дороже всего питание обходились в ОАЭ, США и Италии. Дешевле всего — в Ирландии и Великобритании. Средний чек в ресторанах и кафе снизился во всех странах, кроме России.



Аналитики компании изучили самые дорогие покупки клиентов в предновогоднюю неделю, чтобы понять, какие подарки они делают близким и себе. Самыми крупными покупками клиентов «Тинькофф» в России были машины. Рекорд этого года — автомобиль марки Renault, купленный за 2,2 млн рублей в Петербурге. На втором месте тоже Renault, но уже приобретенный в Новосибирске, на третьем — Kia (Коломна).

В 2019 году самой большой покупкой в преддверии нового года была квартира в Петербурге за 5,2 млн рублей. Второе место заняли часы известного бренда Hublot (2,2 млн рублей, Москва), третье — машина BMW (2 млн рублей, Оренбург). Интересно, что самые крупные покупки в новогодний период два года подряд были сделаны в Петербурге.

За рубежом клиенты «Тинькофф» предпочитали покупать дорогие часы. Artisans de Geneve, купленные в Швейцарии за 1,7 млн рублей и 1,2 млн рублей, заняли соответственно первое и третье место в списке самых дорогих покупок за неделю до Нового года. На второй строке — украшение от Bulgari.

В 2019 году самыми дорогими покупками были: фотокамера Leica (890 тыс. рублей, Австрия), украшение Tiffany and Co (712 тыс. рублей, Австралия) и мужская одежда Zilli (502 тыс. рублей, Великобритания).