Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4% — без этого, по его мнению, российская экономика скатится в болото.

«Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65—68 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

«Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5% так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото», — считает миллиардер.

Совет директоров ЦБ в декабре прошлого года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — сейчас она составляет 6,25%. Регулятор обещал рассмотреть возможность дальнейшего смягчения своей политики в первой половине 2020 года. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 7 февраля.

Дерипаска надеется, что новому правительству не придется тратить время «на борьбу с ЦБ». «Или на его уговоры начать проводить политику, которая будет направлена на реализацию объявленных президентом в своем послании Федеральному собранию мер по борьбе с бедностью, созданию новых рабочих мест и обеспечению экономического роста», — добавил он.