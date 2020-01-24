Банк «Россия» предлагает клиентам расплачиваться картами «Мир» в магазинах Metro на территории Крыма и Севастополя и получить кешбэк 5%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для участия в акции нужно зарегистрировать карту «Мир» в личном кабинете на сайте privetmir.ru , предъявить карту клиента Metro на кассе и оплатить покупки картой «Мир».

Кешбэк 5% можно получить за любые покупки на сумму от 3 тыс. рублей в чеке.

Акция действует по 29 февраля 2020 года.