Акция действует по 29 февраля 2020 года.
Банк «Россия» предлагает клиентам расплачиваться картами «Мир» в магазинах Metro на территории Крыма и Севастополя и получить кешбэк 5%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Для участия в акции нужно зарегистрировать карту «Мир» в личном кабинете на сайте privetmir.ru, предъявить карту клиента Metro на кассе и оплатить покупки картой «Мир».
Кешбэк 5% можно получить за любые покупки на сумму от 3 тыс. рублей в чеке.
Акция действует по 29 февраля 2020 года.
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