Тинькофф Банк проанализировал, какие автомобили с пробегом в 2019 году приобретались в кредит , какие модели были самыми популярными и какой была средняя сумма кредита.



Так, в прошлом году чаще всего автомобили с пробегом в кредит покупали мужчины — их оказалось 79,7%. Доля покупателей среди женщин составила 20,3%.

«Россия — самый популярный производитель. В прошлом году самыми популярными стали автомобили отечественного (17,7%) и немецкого (17,6%) производства. Самой востребованной маркой в 2019 году стала российская LADA — кредит на эти автомобили с пробегом оформили 13% покупателей. Спрос на модели российского автопроизводителя распределился следующим образом: Granta — 3,8%, Vesta — 1,9%, Priora — 1,7%, Kalina — 1,6%. Автомобили с пробегом Hyundai и Kia пользовались одинаковым спросом в 2019 году — на каждую марку пришлось 8%. Среди самых популярных моделей — Hyundai Solaris (3,4%) и Kia Rio (3,2%)», — отмечается в исследовании.

Спрос на другие марки распределился следующим образом: Volkswagen — 6%, Nissan, Ford, Renault и Chevrolet — по 5%, Toyota — 4%, Skoda, Mitsubishi, Opel, BMW и Mercedes-Benz — по 3%, Mazda, Audi и Datsun — 2%.

По данным Тинькофф Банка, в 2019 году на категорию покупателей 18—25 лет пришлось 14% продаж автомобилей с пробегом, на категорию 26—35 лет — 37%, 36—45 лет — 29%, 46—55 лет — 14%, старше 55 лет — 7%.

В 2019 году 34% заемщиков покупали машины возрастом пять — семь лет (2012—2015 годов выпуска), 32% — 8—11 лет (2008—2011 годов выпуска), 20% брали в кредит машины от 12 лет и старше, 14% отдали предпочтение относительно новым машинам младше трех лет (2016—2018 годов выпуска).



«Средняя сумма автокредита в 2019 году составила 546 104 рубля. Так, для машин 2009 года выпуска — 438 900 рублей, а 2000 года выпуска — 294 704 рубля. При этом большинство покупателей (36%) покупали автомобили в кредит без первоначального взноса. Более 30% от стоимости машины в качестве первоначального взноса использовали 24% автомобилистов, 23% заемщиков вносили на старте до 20% от полной суммы автомобиля, у 16% клиентов первоначальный взнос по кредиту составил 20—30%», — заключили в Тинькофф Банке.