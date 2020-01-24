Возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически трех из десяти россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа — это не только деньги, но и возможность развития, самореализации, общения. Таковы данные исследования сервиса Superjob.



Больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25—34 лет (32%), а вот среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше всего сторонников подобной идеи (23%).

«Перспектива не работать, получая при этом зарплату, чаще всего привлекала россиян в феврале 2014 года (38%). Но уже в ноябре 2015-го, после того как экономическая ситуация в стране осложнилась, число желающих стать обеспеченным безработным снизилось до минимума (21%). Сегодня количество сторонников этой идеи вновь несколько выросло (29%)», — отмечается в сообщении.

По данным Superjob, среди представителей 23 наиболее популярных профессиональных групп больше всего тех, кто с удовольствием сидел бы дома, если бы за это платили зарплату, — среди сметчиков (48%), менеджеров по рекламе (47%) и переводчиков (43%). Обеспеченное безделье меньше всего привлекает программистов (27%), юристов (26%) и директоров компаний (21%), говорят эксперты.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов России.

