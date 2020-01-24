Банк «Возрождение» открыл новое отделение в подмосковном Егорьевске. Офис расположен по адресу: ул. Советская, д. 82а, следует из релиза финучреждения.

«Отделение банка теперь занимает первый этаж особняка, расположенного в самом центре города на Советской (бывшей Соборной) площади. Примечательна и сама история здания — это точная копия знаменитой «Бардыгинской лавки», построенной здесь в конце XIX века и полностью восстановленной уже в наши дни. В царской России в этом помещении также располагались банки», — говорится в сообщении.



Обслуживание физлиц происходит с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной день.



Юрлица обслуживаются с понедельника по четверг — с 9:00 до 16:30, в пятницу — с 9:00 до 16:00, суббота и воскресенье — выходные дни.

Кроме того, предусмотрена зона оказания услуг в режиме работы «24 часа» — здесь установлены банкоматы.

