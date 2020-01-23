В частности, был заключён ряд выгодных партнёрских соглашений, показатели онлайн-продаж продолжили расти, была успешно внедрена новая платёжная система, а организаторы премии Best Brands признали Xiaomi лучшим растущим брендом. Зафиксирован рост продаж и в категории экосистемных товаров. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос и порадовать еще больше россиян удивительными продуктами, компания объявила 2020 год — годом экосистемы для Xiaomi в России. Кроме того, Xiaomi планирует открыть 200 новых фирменных магазинов и таким образом стать еще ближе к своим пользователям.

Рост онлайн-продаж смартфонов за 2019 год

Согласно статистике «Яндекс.Маркета», отражающей интересы пользователей в 2019 году, в топе самых продаваемых смартфонов лидером рейтинга стала модель Redmi Note 7 4/64 ГБ. Аналитики ценового агрегатора отметили, что на долю бренда пришлись 30% переходов пользователей на сайты магазинов. В десятку самых популярных у россиян смартфонов попали и другие модели: Redmi 6A 2/16 ГБ (4 место) и Redmi 7 3/32 ГБ (8 место).

Онлайн-продажи смартфонов компании продолжают набирать обороты: Xiaomi стала номером один в первом полугодии 2019 года в России и заняла 22% рынка.

Стратегические партнёрства

Одно из главных событий 2019 года для Xiaomi в сфере стратегического партнерства – заключение соглашения с ведущей российской технологической компанией «Яндекс». Это дало пользователям возможность управлять рядом устройств Xiaomi с помощью «Алисы» – голосового помощника «Яндекса», который способен понимать живую речь, искать данные в Интернете и отдавать команды экосистемным приборам «умного» дома. Совместимость с «Алисой» есть у подключенных осветительных приборов Xiaomi, умной лампочки Mi LED Smart Bulb, робота-пылесос Mi Robot Vacuum, очистителя воздуха Mi Air Purifier, камер Mi Home Security Camera 360 и Mi Home Security Camera 360° 1080p и умной розетки Mi Smart Wi-Fi. Планируется, что в дальнейшем еще больше устройств экосистемной платформы бренда Mi Home получат совместимость с голосовым помощником «Яндекса», чтобы обеспечить покупателям продуктов Xiaomi наилучший пользовательский опыт.

Ещё одним заметным событием 2019 года стало внедрение платёжной системы Mi Pay, работающей при поддержке MasterCard. Соглашение об этом было подписано в июне в ходе Петербургского международного экономического форума. Ранее система Mi Pay была доступна лишь китайским и индийским платёжным операторам. Благодаря соглашению с MasterCard владельцы смартфонов, фитнес-браслетов и смарт-часов Xiaomi с чипом NFC получили действительно долгожданную возможность бесконтактной оплаты при помощи носимых гаджетов, а MasterCard взял на себя защиту транзакций.

Сотрудничество Xiaomi с автопроизводителем Haval стало беспрецедентным союзом китайских компаний на российском рынке. Партнёрское соглашение Xiaomi с одним из наиболее быстрорастущих производителей машин затронуло маркетинговые проекты и развитие новых продуктов. Совместная работа обещает быть продуктивной: ценности компаний касательно доступности инноваций и технологий совпадают.

Премия Best Brands

Организатор международной престижной премии Best Brands, коммуникационная группа Serviceplan Group Russia, вручил Xiaomi престижную награду в категории «Лучший растущий продуктовый бренд», в которую вошли потребительские товары и товары длительного пользования. Награда была вручена на торжественной церемонии, которая прошла 9 апреля в Москве.

Год экосистемы: развитие Xiaomi в 2020 году

Компания объявила 2020-й годом экосистемы в России, чтобы продолжать расширять присутствие экосистемных продуктов бренда на российском рынке и радовать своих пользователей высококачественными продуктами по честным ценам. Сейчас Mi Home – это крупнейшая IoT-площадка в мире, к которой подключены более 171 миллиона умных устройств без учёта смартфонов и ноутбуков (по состоянию на март 2019 года).

В 2019 году в России компания зафиксировала прирост продаж в экосистемной категории товаров на 102%, а самыми популярными в категории экосистемных продуктов стали фитнес-трекеры, внешние аккумуляторы, пылесосы, скутеры и наушники. По данным аналитической компании IDC, на российском рынке в третьем квартале 2019 года Xiaomi стала передовым вендором фитнес-трекеров, показав годовой прирост в 107% и заняв 44% рынка устройств. Кроме того, в 2019 году Xiaomi презентовала экосистемные новинки, среди которых аккумулятор беспроводной зарядки Mi Wireless Power Bank, фен Mi Ionic Hair Dryer и дорожные чемоданы Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” и Xiaomi Luggage Classic 20”.

На данный момент компания Xiaomi активно изучает возможность подключения экосистемных устройств разных производителей к своей облачной платформе, чтобы в будущем решить одну из главных задач: сделать инновации максимально доступными, а технологии Интернета вещей – привычными и повседневными. Кроме того, в 2020 году планируется открыть 200 фирменных магазинов в России и заключить соглашения с новыми розничными партнёрами. В компании отмечают, что результаты этой работы будут очевидны в ближайшие годы, а продукция Xiaomi станет частью впечатляющего будущего, где вещи и гаджеты общаются между собой, обеспечивая владельцам максимальный комфорт.

Для получения дополнительной информации о компании Xiaomi посетите сайт: http://blog.mi.com/en/

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О компании Xiaomi

Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года. Компания разместила акции на основной площадке Гонконгской фондовой биржи 9 июля 2018 года (1810.HK). Xiaomi – это интернет-компания, в основе которой лежит производство смартфонов и аппаратных устройств, подключенных к платформе интернета вещей (IoT).

Xiaomi стремится быть другом для своих пользователей и оставаться лучшей для них. Компания остается верна своей цели развивать инновации, оставляя главным приоритетом качество и эффективность. Миссия Xiaomi состоит постоянном стремлении создавать отличные продукты по справедливым ценам, чтобы жизнь каждого становилась лучше благодаря инновационным технологиям.

Xiaomi - четвертый в мире бренд смартфонов с крупнейшей в мире потребительской платформой IoT с более 196 млн подключенных устройств (без учета смартфонов и ноутбуков) по состоянию на март 2019 года. Компания Xiaomi представлена более чем в 80 странах и регионах и занимает лидирующие позиции на многих рынках. В июле 2019 года компания впервые попала в список Fortune Global 500, заняв 468 место в общем рейтинге и 7 место в категории «Интернет-услуги и розничная торговля». Компания Xiaomi является самой молодой в списке Fortune Global 500 на 2019 год.