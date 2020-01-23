ВТБ запускает программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9% при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 процентный пункт для зарплатных клиентов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику.

Требования к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству отсутствуют. Возможно оформление кредита в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Срок кредитования — от года до пяти лет.