Суд в американском штате Флорида приговорил к 12 годам тюремного заключения двух граждан России — братьев Игоря и Дениса Грушко — за мошенничество с банковскими картами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте прокуратуры Южного округа Флориды.

Как отмечается в документе, Игорь Грушко, которому 33 года, и его 29-летний брат Денис до последнего времени проживали в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Их обвиняли в краже личной информации с отягчающими обстоятельствами, сговоре с целью использования украденных кредитных карт, а также в производстве фальшивых кредиток и фальшивых документов, удостоверяющих личность.

По заявлению офиса федерального прокурора, при обыске в квартире братьев были найдены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах, скрытых камер и другие приспособления, которые используются для воровства номеров кредитных карт и производства фальшивых карт-дубликатов. Кроме того, у братьев обнаружили целые листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров кредитных карт.



В ходе процесса суд посчитал доказанным, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, гражданином Украины Вадимом Вознюком. Суд счел доказанным, что братья Грушко и Вознюк похитили частную информацию сотен жителей Флориды. На незаконные доходы они покупали электронику в местных магазинах.

Вознюк, которому 24 года, получил год и три месяца тюрьмы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток.