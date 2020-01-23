Работа Пенсионного фонда России (ПФР) по предоставлению услуг гражданам будет оптимизирована, также возможна оптимизация штата фонда и его территориальных отделений, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе представления нового главы ПФР Максима Топилина сотрудникам фонда.

«Вы знаете, что не так давно мы занялись серьезной работой по анализу информационных систем Пенсионного фонда, по возможности оптимизировать эту работу в хорошем смысле этого слова для того, чтобы услуги, предоставляемые Пенсионным фондом по всем направлениям, которые он сегодня курирует, были, в первую очередь, удобны гражданам...Я не исключаю, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры Пенсионного фонда, территориальных отделений», — заявила Голикова.

Вице-премьер пояснила, что после оптимизации гражданам не придется самим собирать все необходимые справки и документы для получения социальных услуг.