Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен. В настоящее время он находится в разработке, сообщили в Минкомсвязи.

«Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — пояснили в министерстве и добавили, что очередное совещание на эту тему должно пройти в пятницу в течение дня.

Ранее «Известия» сообщили, что ведомство подготовило предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года.