Кремль очень высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Грефа о том, что он покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен.

«Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка — вы знаете, что он непосредственно участвует и в процессах по искусственному интеллекту, и так далее, он занят в очень многих процессах. И, безусловно, его работа очень высоко ценится», — сказал Песков.

Он не стал комментировать вопросы, касающиеся возможной смены основного акционера Сбербанка, отметив, что эта тема скорее относится к компетенции правительства.