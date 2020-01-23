Банк «Уралсиб» в очередной раз привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Два постановления от 30 декабря 2019 года о привлечении банка как юридического лица к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях вступили в законную силу 24 января.

Статья 14.29 КоАП («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета») распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

По обоим постановлениям банку назначены штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк уже неоднократно за последнее время привлекал банк «Уралсиб» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями и назначал соответствующие штрафы.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

