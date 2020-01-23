Запуск новой госпрограммы льготного лизинга – так называемой единой лизинговой субсидии – откладывается, так как в правительстве планируют скорректировать условия с учетом предложений бизнеса, пишут «Ведомости» , ссылаясь на участника недавнего совещания в Минпромторге, федерального чиновника и сотрудников трех автоконцернов.

Также механизм оказался слишком сложным для реализации, и новый куратор Минпромторга – вице-премьер Юрий Борисов – согласился его доработать, говорят сотрудники автоконцернов. В 2020 году на программу предусмотрено предоставить 9,8 млрд рублей — большая часть средств (почти 80%) должна пойти на автопром и железнодорожное машиностроение.

Условия единой лизинговой субсидии, разработанные по инициативе аппарата бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, были одобрены правительством в конце 2019 года. Они предполагают компенсацию из федерального бюджета лизинговым компаниям части расходов при предоставлении льготных условий лизинга промышленной продукции – от автомобильной, сельскохозяйственной, железнодорожной техники, до оборудования для различных отраслей.