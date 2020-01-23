Сбербанк в рамках программы поддержки малого бизнеса в 2019 году выдал столичным предпринимателям кредиты на сумму 91,4 млрд рублей. Из них более 3 млрд рублей были получены в виде онлайн-кредитов, без посещения офисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Поручителем по кредитам на сумму свыше 5 млрд рублей выступил Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Всего за прошлый год начинающие и уже опытные предприниматели открыли в столичных отделениях Сбербанка 84 512 расчетных счетов. Московский банк Сбербанка выдал своим клиентам банковских гарантий на 4,3 млрд рублей.

«Сегодня наше взаимодействие с малым бизнесом становится все более интересным и разноплановым. Мы предлагаем своим партнерам не только проверенные временем классические банковские услуги, но и широкий выбор современных цифровых решений — от специально разработанного мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» до новейших технологий, использующих искусственный интеллект. Многие наши образовательные проекты ориентированы именно на предпринимателей. Наша задача — совместно с правительством Москвы создать максимально комфортную среду для всех, кто решит развивать свой бизнес в столице», — комментирует вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

В 2020 году Сбербанк планирует заметно расширить линейку продуктов и услуг для предпринимательского сообщества, увеличить объемы финансирования малого бизнеса, а также запустить программу обучения московских школьников и студентов основам предпринимательства.