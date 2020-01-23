Заявление главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона о новой дивидендной политике способно поддержать котировки акций компании, хотя рост выплат акционерам не слишком сильный катализатор, считают аналитики Sberbank CIB Андрей Громадин и Анна Котельникова. Они указывают, что об этом было известно еще в прошлом году.



«В настоящее время акции «НОВАТЭКа» — это ставка на потенциал роста, в основном за счет новых проектов и их своевременной и эффективной реализации», — говорится в комментариях инвестбанка.

Сейчас у акций «НОВАТЭКа» самая низкая дивидендная доходность в секторе, и по расчетам Sberbank CIB, она составляет 2% с учетом дивидендов, выплаченных в 2019 году. В то же время позитивными сигналами для инвесторов является намерение компании увеличить добычу газа и ЖУВ на 1,5—2%. А также «НОВАТЭК» планирует увеличить мощности комплекса по переработке газового конденсата в Усть-Луге на 3 млн т (или на 50% с текущих 7 млн т).

Ранее компания отчиталась об увеличении в 2029 году добычи углеводородов на 7,5%. Объем реализации пригодного газа вырос на 8,8%.