Численность постоянного населения России составила на 1 января 2020 года 146,74 млн человек, в среднем за 2019 год — 146,76 млн человек, говорится в сообщении Росстата. Ведомство опубликовало предварительную оценку этих данных.

Так, по состоянию на 1 января текущего года численность городского населения России составила 109,54 млн человек (в среднем за 2019 год — 109,5 млн человек), численность сельского населения — 37,19 млн человек (в среднем за 2019 год — 37,26 млн человек).