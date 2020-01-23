Ряд российских компаний, попавших под санкции иностранных государств, получили право не размещать в общем доступе свою бухгалтерскую отчетность, следует из постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, освобождаются от предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения к нему в специализированный государственный информационный ресурс компании, которые в соответствии с законодательством о валютном регулировании включены в особый перечень санкционных компаний, формируемый ФНС.

В такой перечень входят почти два десятка компаний, в том числе «Сургутнефтегаз», «Рособоронэкспорт», «Стройтрансгаз», «Концерн Калашников», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», Московская биржа, группа «Ренова» и другие.

«Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций», — отмечалось ранее в документах Минфина, который готовил проект этого документа. И одной из таких мер является ограничение доступа к информации компаний, отмечало министерство.