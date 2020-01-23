Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас, пишут «Известия» . Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Для тех, кто вступит в ГПП, есть два варианта получения денег — получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или же забрать накопления сразу, заплатив НДФЛ. Этот своеобразный ограничитель необходим для того, чтобы люди получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму, которую можно быстро потратить. Но фактически, отмечают эксперты, подобная практика будет означать налогообложение не только полученного дохода, но и взносов. Также рассматривается и альтернативный вариант — уплата НДФЛ только с инвестдохода.

По мнению экспертов, если перед Минфином и ЦБ стоит задача привлечения граждан в новую систему, налогообложение выглядит избыточной мерой и для граждан потери могут быть весьма существенными. Например, поясняют эксперты, человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тыс. рублей — это инвестиционный доход. В варианте с единовременным изъятием средств придется заплатить 130 тыс. рублей, а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы, поясняют эксперты.

Для экономики, в свою очередь, подход с единовременным изъятием средств обернется потерями, так как у людей пропадет заинтересованность в инвестировании, например, в акции компаний.