ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 января.

Курс доллара понизился на 14,84 копейки, составив 61,8031 рубля (61,9515 рубля на 24 января). Курс евро снизился на 39,32 копейки, до 68,2924 рубля (68,6856 рубля на 24 января).

На валютных торгах Московской биржи на 13:42 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 13 копеек и составил около 61,78 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 68,2 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 61,72—61,92 рубля за доллар и 68,13—68,41 рубля за евро.