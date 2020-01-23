Экспресс-гарантии адресованы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения ими обязательств в рамках государственных закупок.

Гарантии предоставляются для участия в конкурсе или аукционе (тендерная), исполнения обязательств по договору или контракту, возврат авансового платежа, обеспечение гарантийных обязательств.

Услугой можно воспользоваться в режиме онлайн с передачей в Банк минимального пакета документов. Документооборот совершается с использованием электронной цифровой подписи. Клиенты могут рассчитывать на сумму до 35 миллионов рублей сроком до 5 лет. К другим преимуществам относятся решение о предоставлении в течение одного рабочего дня, отсутствие обеспечения.