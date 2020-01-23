В 2019 году Банк «Кубань Кредит» предоставил 1288 экспресс-гарантий на общую сумму 503,5 млн рублей. Услуга доступна клиентам с 1 октября.
Экспресс-гарантии адресованы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения ими обязательств в рамках государственных закупок.
Гарантии предоставляются для участия в конкурсе или аукционе (тендерная), исполнения обязательств по договору или контракту, возврат авансового платежа, обеспечение гарантийных обязательств.
Услугой можно воспользоваться в режиме онлайн с передачей в Банк минимального пакета документов. Документооборот совершается с использованием электронной цифровой подписи. Клиенты могут рассчитывать на сумму до 35 миллионов рублей сроком до 5 лет. К другим преимуществам относятся решение о предоставлении в течение одного рабочего дня, отсутствие обеспечения.
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