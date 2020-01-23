Российское рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило Банку ДОМ.РФ кредитный рейтинг на уровне «АА-.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Оценка бизнес-профиля банка учитывает прогнозируемое существенное укрепление рыночных позиций в среднесрочной перспективе. В случае реализации планов ускоренного расширения проектного финансирования застройщиков и, в меньшей степени, увеличения ипотечного кредитования банк может войти во второй десяток крупнейших российских кредитных организаций по активам», — говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что склонность банка к риску в настоящее время оценивается как относительно низкая, но ожидается ее повышение в среднесрочной перспективе в результате принятия банком новых рисков по проектному финансированию. «НКР ожидает, что, несмотря на рост аппетита к риску, показатели качества кредитного портфеля на горизонте 2020 года останутся достаточно хорошими, в том числе по причине постепенного вызревания рисков в кредитовании застройщиков», — добавили в агентстве.

Структура фондирования Банка ДОМ.РФ характеризуется значительной долей средств группы «ДОМ.РФ», и такая концентрация сохранится в силу специфики их деятельности. НКР рассматривает данный источник пассивов как исторически стабильный. Позиция банка по ликвидности оценивается как устойчивая.

НКР оценивает вероятность системной экстраординарной поддержки банка «ДОМ.РФ» со стороны Банка России как умеренную, тогда как вероятность экстраординарной поддержки со стороны АО «ДОМ.РФ» оценивается как высокая. В соответствии с методологией в качестве поддерживающего лица выступает материнская организация.