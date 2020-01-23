Минтруд разработал законопроект о поправках в закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР), согласно которому предлагается увеличить расходы на предоставление материнского (семейного) капитала в 2020 году до 436,95 млрд рублей. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно закону о бюджете ПФР на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, на маткапитал планировалось направить 316,19 млрд рублей. Таким образом, бюджет программы планируется увеличить на 38% (на 120,76 млрд рублей).