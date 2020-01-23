Соглашение стало итогом успешного пилотного проекта по цифровизации отделов, которую совместно осуществили Microsoft и ее партнеры. Согласно новым договоренностям, стороны развернут масштабное внедрение решений по следующим направлениям:

Служба безопасности. Sarafan. AI анализирует образы посетителей и автоматически отличает сотрудников от злоумышленников, стремящихся пробраться в офис Корпорации и испортить праздник. Все благодаря искусственному интеллекту: решение использует технологии компьютерного зрения в облаке Microsoft Azure.

анализирует образы посетителей и автоматически отличает сотрудников от злоумышленников, стремящихся пробраться в офис Корпорации и испортить праздник. Все благодаря искусственному интеллекту: решение использует технологии компьютерного зрения в облаке Microsoft Azure. Отдел комплектации подарков. Для быстрой и безошибочной сборки мешка с подарками используется «умный» виртуальный помощник Vocamate от PROF IT . Он подсказывает, где лежит подарок для каждого конкретного получателя. Решение использует искусственный интеллект Microsoft в облаке Azure.

Для быстрой и безошибочной сборки мешка с подарками используется «умный» виртуальный помощник Vocamate от Он подсказывает, где лежит подарок для каждого конкретного получателя. Решение использует искусственный интеллект Microsoft в облаке Azure. Отдел доставки подарков. Волшебные сани с детектором опасных областей от 332 LAB помогают Деду Морозу даже в кромешной тьме объехать болота, не провалиться под лед и не сгинуть в овраге. Секрет – в инновационной UWB-системе [1] высокоточного позиционирования внутри помещений, которая работает на основе облачной платформы Microsoft Azure.

Волшебные сани с детектором опасных областей от помогают Деду Морозу даже в кромешной тьме объехать болота, не провалиться под лед и не сгинуть в овраге. Секрет – в инновационной UWB-системе [1] высокоточного позиционирования внутри помещений, которая работает на основе облачной платформы Microsoft Azure. Отдел международных отношений . Цель сотрудников отдела – организация и координация визитов иностранных коллег Деда Мороза. В этом им помогает решение от Verisium на базе технологии блокчейн в облаке Microsoft Azure. Если вдруг вещи гостей потеряются по дороге, приложение Verisium подскажет, где искать пропажу.

. Цель сотрудников отдела – организация и координация визитов иностранных коллег Деда Мороза. В этом им помогает решение от на базе технологии блокчейн в облаке Microsoft Azure. Если вдруг вещи гостей потеряются по дороге, приложение Verisium подскажет, где искать пропажу. Отдел корпоративного обучения . Корпорация Деда Мороза постоянно растет, запросы клиентов меняются – необходимо непрерывно учиться, чтобы быть в курсе технологических новинок. Теперь сотрудники проверяют свои знания в интерактивной форме благодаря разработке компании WaveAccess – платформе для проведения викторин myQuiz , созданной на базе облака Microsoft Azure.

. Корпорация Деда Мороза постоянно растет, запросы клиентов меняются – необходимо непрерывно учиться, чтобы быть в курсе технологических новинок. Теперь сотрудники проверяют свои знания в интерактивной форме благодаря разработке компании – платформе для проведения , созданной на базе облака Microsoft Azure. Отдел клиентского сервиса. Отдел клиентского сервиса отвечает за то, чтобы миллионы писем, видеообращений, рисунков, сообщений в мессенджерах и комментариев в социальных сетях с пожеланиями подарков достигли Деда Мороза. Его сотрудники используют самые современные устройства на Windows от партнеров Microsoft, которые позволяют быстро, эффективно, безопасно и конфиденциально обрабатывать запросы.

Отдел клиентского сервиса отвечает за то, чтобы миллионы писем, видеообращений, рисунков, сообщений в мессенджерах и комментариев в социальных сетях с пожеланиями подарков достигли Деда Мороза. Его сотрудники используют самые современные устройства на Windows от партнеров Microsoft, которые позволяют быстро, эффективно, безопасно и конфиденциально обрабатывать запросы. Корпоративное кафе. Теперь кафе предлагает сотрудникам наиболее подходящие для их настроения напитки. Это стало возможно благодаря решению от Awara IT, которое использует искусственный интеллект Microsoft в облаке Azure для распознавания эмоций.

«Ой, спасибо Microsoft! В 2020 году я и мои помощники, наконец-таки, смогут отдохнуть и посмотреть на лето, – прокомментировал Дед Мороз, президент одноименной Корпорации. – С помощью технологий компании и решений ее партнеров ХО-ХО-ХО, как нам теперь работать легко!»

О Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.