Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить действие льготной ипотеки на молодых специалистов, приезжающих работать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Это может устранить проблему миграционного оттока трудовых ресурсов из ДФО.

«Предлагается расширить категорию граждан, которым будет предоставлена льготная ипотека под 2% годовых, предусмотрев молодых квалифицированных специалистов, привлекаемых для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов Российской Федерации», — говорится в письме.

Как говорится в письме, по итогам обобщения полученной информации из субъектов Дальневосточного федерального округа были выявлены проблемы, которые являются сдерживающим фактором социально-экономического развития регионов округа и требуют принятия решений.%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.