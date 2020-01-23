Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 5 копеек и составил 61,86 рубля, а евро подешевел до 68,34 рубля (минус 9 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу рубль с утра может повторить разнонаправленную динамику. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 61,5—62,5 рубля, по курсу евро сохраняется прогноз в 68—69 рублей.

«Пара доллар/рубль вновь не смогла перешагнуть отметку 62, и это еще раз говорит о том, что массовой распродажи рублевых активов и последующего вывода денег нет. Доллар потихоньку продолжает расти к основным мировым валютам, что негативно для укрепления рубля. Однако в ближайшие дни ждем увеличения объема предложения валюты из-за приближения пика налогового периода. Сегодня наиболее вероятным коридором для пары доллар/рубль является диапазон 61,3—62», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.