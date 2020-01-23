Общая сумма заключенных кредитных договоров составила 91,6 млн рублей (в 2018 – 13,6 млн рублей).

Детская ипотека - программа, утвержденная правительством РФ для улучшения демографической ситуации и стимуляции рождаемости. Ее действие началось в январе-феврале 2018 года, в КБ «Кубань Кредит» - в мае 2018 года. Программа представляет собой особый вид государственной поддержки, позволяющий семье с несколькими детьми оформить жилищный кредит на льготных условиях. В Банке ставка в рамках детской ипотеки составляет 5%.

В течение 2018-2022 гг. граждане, у которых родились вторые и последующие дети, имеют право на получение ипотечного кредита под льготную процентную ставку, либо на рефинансирование уже существующего займа при заключении договора по новым условиям.

Аналитический центр компании ООО «Русипотека» поставил КБ «Кубань Кредит» на 25-е место в рейтинге отечественных банков по работе в рамках программы детской ипотеки по итогам первых 10 месяцев 2019 года.