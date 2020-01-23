Бизнесменам рассказали об основных положениях закона о маркировке обуви, а также об этапах подготовки к работе в системе «Честный знак».

В мероприятии приняли участие специалисты ДО «Майкопский», которые консультировали гостей по продуктам и услугам Банка «Кубань Кредит», разработанных специально для представителей сектора МСБ.

Напомним, Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея открылся в Майкопе в ноябре прошлого года. С того же времени на его площадке работает представительство КБ «Кубань Кредит».