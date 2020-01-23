В Майкопе на базе центра «Мой бизнес» состоялся семинар для предпринимателей, специализирующихся на производстве и продаже обуви.
Бизнесменам рассказали об основных положениях закона о маркировке обуви, а также об этапах подготовки к работе в системе «Честный знак».
В мероприятии приняли участие специалисты ДО «Майкопский», которые консультировали гостей по продуктам и услугам Банка «Кубань Кредит», разработанных специально для представителей сектора МСБ.
Напомним, Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея открылся в Майкопе в ноябре прошлого года. С того же времени на его площадке работает представительство КБ «Кубань Кредит».
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