Для участия в акции необходимо до 1 марта 2020 года оплачивать картой Visa покупки от 300 рублей и регистрировать фото чеков на сайте pay.visa.ru. При регистрации первого чека гарантирован приз 100 рублей на мобильный телефон.

Еженедельно клиенты Банка могут рассчитывать на выигрыш 1 000 рублей за любые покупки, 50 000 рублей за покупки в магазине «Пятерочка» и до 1 500 000 рублей по итогам акции.

Более подробная информация - на сайте www.pay.visa.ru.

Оформить карту платежной системы Visa можно в любом офисе Банка «Кубань Кредит».