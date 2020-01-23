Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Ланта-Банка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняет «Эксперт РА».