Чаще других использовались карты платежной системы Visa (порядка 76 000 операций). На втором месте MasterCard (более 36 800), на третьем – НПК «Мир» (около 36 400).

Больше всего пользователи карт расплачивались в супермаркетах – общий объем денежных средств по операциям превысил 32 миллиона рублей. Кроме того, в первую пятёрку по карточным расходам вошли покупки на автозаправочных станциях (9,05 млн рублей) и в продовольственных магазинах (6,99 млн рублей), а также приобретение бытовой техники (4,64 млн рублей) и товаров для дома (3,47 млн рублей).