Инвесторы за неделю по 22 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 420 млн долларов против 470 млн долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили 420 миллионов долларов против 470 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительный. Приток средств составил 100 млн долларов против 200 млн долларов неделей ранее.

«Притоки в фонды акций и облигаций продолжаются рекордными темпами. Вместе с тем опасения по коронавирусу уже ухудшили настроения инвесторов, что привело к просадке рынков. Мы сохраняем осторожный среднесрочный взгляд и ждем разворота импульса притоков, предположительно, к середине февраля», — отмечается в обзоре BCS Global Markets.