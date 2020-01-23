Договор ОСАГО должен быть заключен в тот же день, когда владелец транспортного средства обратился с соответствующим заявлением в страховую компанию, представил все требуемые документы и оплатил страховую премию, — при отсутствии законных оснований для отказа в заключении договора. Об этом напоминает регулятор в информационном письме страховщикам.

В Банк России поступают обращения граждан с жалобами на затягивание оформления договора ОСАГО страховыми компаниями, отказ в заключении договора в день обращения владельца транспортного средства по тем или иным причинам.

Вместе с тем законодательством определено, что в случае личного представления владельцем транспортного средства всех необходимых документов и правильно оформленного заявления о заключении договора ОСАГО (либо при заполнении электронной формы на сайте страховщика) страховщик должен сразу же (в тот же день) приступить к оформлению полиса и после оплаты страхователем страховой премии незамедлительно выдать полис и договор владельцу транспортного средства.

Если заявление оформлено с недочетами и/или представлен неполный комплект документов, страховщик должен немедленно (в тот же день) сообщить об этом владельцу транспортного средства либо оформить договор ОСАГО.

При оформлении электронного полиса страховщик по общему правилу самостоятельно получает требуемые сведения через систему информационного обмена и межведомственного взаимодействия с соответствующими структурами и после оплаты страховой премии незамедлительно высылает полис страхователю в виде электронного документа.

Регулятор обращает внимание страховых компаний, что необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО либо затягивание его оформления влечет за собой применение административных мер.