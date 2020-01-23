Их акции, вероятнее всего, покажут рост.
От увеличения бюджетных расходов после смены российского правительства могут выиграть Сбербанк и Тинькофф Банк, прогнозирует агентство Bloomberg.
Согласно приведенным оценкам, после смены Кабмина будет выделено около 2,1 трлн рублей на реализацию поставленных властями РФ задач. По словам опрошенных журналистами агентства экспертов, группа компаний «Детский мир», а также ретейлер «Магнит» получат значительную прибыль в свете принятия мер по поддержке семей с детьми, а также предполагаемого увеличения средней зарплаты.
Рост бюджетных расходов, как отмечается в публикации, приведет к улучшению показателей погашения кредитов. Это, согласно приведенным оценкам, окажет благоприятное влияние на Сбербанк, а также TCS Group, в структуру которой входит Тинькофф Банк. В материале констатируется, что от реализации проектов по развитию инфраструктуры выиграет Магнитогорский металлургический комбинат, который входит в число крупнейших в мире производителей стали.
Агентство отмечает, что акции указанных компаний, вероятнее всего, покажут рост в свете произошедшего. Ценные бумаги некоторых из них уже повысились в цене.
Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В Кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок Кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.
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