Банк оштрафован на 900 тыс. рублей.
УФАС Московской области оштрафовало банк «Уралсиб» на 900 тыс. рублей за рассылку СМС-спама с рекламой кредита без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.
Также в рекламе отсутствовало указание полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги, и все существенные условия, влияющие на фактическую стоимость кредита.
Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Ранее УФАС в отношении банка были возбуждены дела о нарушении ФЗ «О рекламе».
Оценить:
Нет комментариев