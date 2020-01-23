Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2020 года . По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, изменилась разнонаправленно: в сегментах рублевых и долларовых вкладов было несколько исключений из общей тенденции к снижению ставок, а средние ставки по вкладам в евро в основном выросли, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась — кроме депозитов, привлекаемых на сроки до трех месяцев (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом). По этим, самым «коротким», вкладам рост ставки составил 0,242 процентного пункта, снижение в остальных случаях — от 0,051 п. п. для бессрочных вкладов до 0,222 п. п. для вкладов, привлекаемых на сроки свыше года.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 5,796 5,941 6,413 6,987 7,285 Февраль 5,745 6,183 6,313 6,767 7,063

Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 п. п. — до 6,25% годовых по итогам последнего заседания совета директоров в середине декабря. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

При этом в конце прошлого года ЦБ прогнозировал «некоторое замедление коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, выражающейся во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года».

В линейке доходности долларовых вкладов уже два исключения: выросла средняя ставка для сроков от трех месяцев до полугода (на 0,195 п. п.) и от полугода до года (на 0,039 п. п.). Снижение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки до трех месяцев (минус 0,352 п. п.), наименее существенным — по вкладам до востребования (на 0,16 п. п.)

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 0,742 0,823 1,051 1,529 1,979 Февраль 0,582 0,471 1,246 1,568 1,794

Базовая доходность вкладов в евро в основном повысилась (на 0,001—0,037 п. п.), кроме самых долгосрочных (снижение составило 0,024 п. п.).

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 0,011 0,122 0,121 0,12 0,193 Февраль 0,012 0,157 0,157 0,157 0,169

Напомним, что в комментарии Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь 2019 года говорилось о близком к исчерпанию потенциале снижения ставок по валютным депозитам.

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).

В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам . Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным : дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п.



Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов .