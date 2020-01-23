Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2020 года.
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2020 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, изменилась разнонаправленно: в сегментах рублевых и долларовых вкладов было несколько исключений из общей тенденции к снижению ставок, а средние ставки по вкладам в евро в основном выросли, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась — кроме депозитов, привлекаемых на сроки до трех месяцев (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом). По этим, самым «коротким», вкладам рост ставки составил 0,242 процентного пункта, снижение в остальных случаях — от 0,051 п. п. для бессрочных вкладов до 0,222 п. п. для вкладов, привлекаемых на сроки свыше года.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
5,796
|
5,941
|
6,413
|
6,987
|
7,285
|
Февраль
|
5,745
|
6,183
|
6,313
|
6,767
|
7,063
Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 п. п. — до 6,25% годовых по итогам последнего заседания совета директоров в середине декабря. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
При этом в конце прошлого года ЦБ прогнозировал «некоторое замедление коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, выражающейся во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года».
В линейке доходности долларовых вкладов уже два исключения: выросла средняя ставка для сроков от трех месяцев до полугода (на 0,195 п. п.) и от полугода до года (на 0,039 п. п.). Снижение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки до трех месяцев (минус 0,352 п. п.), наименее существенным — по вкладам до востребования (на 0,16 п. п.)
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,742
|
0,823
|
1,051
|
1,529
|
1,979
|
Февраль
|
0,582
|
0,471
|
1,246
|
1,568
|
1,794
Базовая доходность вкладов в евро в основном повысилась (на 0,001—0,037 п. п.), кроме самых долгосрочных (снижение составило 0,024 п. п.).
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,011
|
0,122
|
0,121
|
0,12
|
0,193
|
Февраль
|
0,012
|
0,157
|
0,157
|
0,157
|
0,169
Напомним, что в комментарии Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь 2019 года говорилось о близком к исчерпанию потенциале снижения ставок по валютным депозитам.
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.
В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п.
Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.
Нет комментариев