Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Национальном Залоговом Банке из подмосковного Долгопрудного ( лицензия отозвана 18 ноября 2016 года, признан банкротом 19 января 2017-го), направило в Арбитражный суд Московской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц кредитной организации по ее обязательствам на 1,166 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте АСВ.

Ответчиками по иску значатся семь человек. «Заявление подано 20 января 2020 года в отношении Олешко А. Н., Егорова А. В., Кольцова Д. А., Романова В. В., Чернышова В. Ю., Грицанюк Е. В., Папаскири В. Н.», — указано в релизе.

Напомним, что, в частности, Андрей Олешко занимал пост председателя правления банка; Александр Егоров, Дмитрий Кольцов, Владислав Чернышев, Валерий Папаскири были членами правления. У Олешко, Кольцова и Чернышева были доли в кредитной организации; Олешко и Кольцов входили в совет директоров.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что контролирующими лицами банка были «совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заемщикам (не ведущим сопоставимой с масштабами кредитования хозяйственной деятельности), выводу ликвидного обеспечения, перечислению денежных средств под видом приобретения ценных бумаг, безвозмездному отчуждению ценных бумаг», поясняется в сообщении. Кроме того, контролирующими лицами не принимались меры по предупреждению банкротства банка, несмотря на наличие соответствующих оснований.

В агентстве пришли к выводу, что данные действия и бездействие привели к ухудшению финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме. Эти обстоятельства по закону «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.



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