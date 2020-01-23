Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России могут вырасти на 5–10%, пишут «Известия» . Такой прогноз дали в крупнейших агентствах недвижимости.

В первом полугодии рост цен будет незначительным, сообщили в федеральном портале «Мир квартир». В целом, в крупных городах России в 2020 году стоимость арендного жилья вырастет на 5–7%. По прогнозу компании «Бест-Новострой», в Москве арендные квартиры могут подорожать до 10%. Наибольший рост — на 15–20% — ожидается в районах столицы, где откроются новые станции метро, добавили в ГК «Гранель».

В 2020 году арендные ставки будут расти вслед за стоимостью квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке жилья, отметили эксперты. Рост стоимости жилья приводит к увеличению цен аренды, поскольку люди откладывают покупку до появления более выгодных предложений или снижения кредитных ставок и вместо оформления ипотеки снимают более комфортные квартиры, отметили в «Авито-Недвижимости». По данным портала, пока самыми популярными для аренды остаются «однушки» и студии из-за своей сравнительно низкой стоимости.

По мнению экспертов, на увеличение стоимости аренды косвенно повлияет переход строительной отрасли на проектное финансирование, то есть на эскроу-счета. Также на стоимость повлияют подорожание ЖКУ, увеличение взносов за капремонт и инфляция. В Москве росту цен будет способствовать и постепенное обновление жилого фонда, считают эксперты. Также стоимость арендных квартир будет расти из-за повышенного внимания к этому сегменту контролирующих органов — чтобы не иметь проблем с законом, собственники начинают регистрироваться самозанятыми и платить налоги, увеличивая цены для арендаторов.

Заметнее всего стоимость аренды жилья, как правило, растет в конце лета — перед началом делового сезона. Эксперты не советуют откладывать решение по аренде жилья, ориентируясь исключительно на сезонность — рынок динамичен и квартира, которая подходит именно вам, может быстро уйти, объяснили они.