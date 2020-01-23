Большинство корпоративных заемщиков в России смогут погасить долги за два-три года. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» «Долговая нагрузка корпоративного сектора».

«Российские компании из разных отраслей в последние годы демонстрировали устойчивость к волатильности экономики и ограничению внешнего финансирования, сохраняя уровень долговой нагрузки. Совокупный долг таких предприятий может быть погашен в течение двух-трех лет, и в 2020 году они будут по-прежнему привлекательны для банков в качестве заемщиков благодаря приемлемому уровню долговой нагрузки», — отмечается в исследовании.

Что касается конкретных отраслей, то, по мнению агентства «НКР», металлургические компании продолжат финансировать инвестиционные программы преимущественно за счет собственных средств при сохранении умеренной долговой нагрузки. В числе основных причин — дефицит на большинстве рынков цветных металлов в сочетании с дальнейшим ростом потребления в черной металлургии.

По прогнозу НКР, среднегодовые темпы роста на рынках металлов в ближайшие годы составят 2—5%. Металлургические компании планируют в ближайшие годы реализовать большое количество инвестиционных проектов, направленных на улучшение операционной эффективности и увеличение объемов производства. В связи с этим агентство ожидает в 2020 году умеренного повышения их долговой нагрузки и некритичного сокращения запаса прочности по уплате процентов. «Капитальные затраты будут расти, но, несмотря на это, предприятия отрасли продолжат финансировать их преимущественно за счет собственных средств», — пишут аналитики.

В НКР констатируют, что в последние годы российская нефтегазовая отрасль столкнулась с сильнейшими макроэкономическими вызовами: падение долларовых цен на углеводороды, санкции, налоговые маневры и топливные кризисы. Сдерживающее влияние оказывали также сокращение геологоразведочных работ и отсутствие экономических стимулов к наращиванию ресурсного потенциала разрабатываемых в России месторождений за счет продления их рентабельной эксплуатации. Вместе с тем укрепление рублевых цен на нефть способствовало улучшению кредитного профиля компаний сектора. Увеличение добычи нефти и газа тоже оказало определенное влияние на уменьшение долговой нагрузки нефтегазовых компаний.

По оценкам НКР, динамика добычи в период с 2020 по 2022 год будет сдержанной: нефтедобыча увеличится на 0,7% в 2020 году и на 0,2% в 2021-м, а в 2022-м снизится на 0,5%, тогда как производство газа будет расти все три года — на 1,4%, 1,9% и 1,8% соответственно. Негативное влияние окажет ослабление спроса на российские углеводороды со стороны Китая и Индии в результате замедления экономического роста в этих странах и увеличение добычи нефти в США, способное компенсировать усилия ОПЕК по сокращению избыточного предложения на мировом рынке. НКР ожидает снижения цены на российскую нефть марки Urals: в 2020 году баррель подешевеет на 4—10%, до 55—60 долларов, а в 2022 году — на 8—12%, до 53—57 долларов. Рублевая цена Urals к концу 2022 года снизится на 13%. Прогнозные темпы падения долларовых цен будут выше темпов ослабления курса рубля. Слабеющий из-за снижения цен на нефть операционный поток, скорее всего, будет способствовать корректировке программ капитальных вложений и вынудит компании искать источники дальнейшей оптимизации операционных затрат. При этом компании продолжат финансировать капитальные затраты в основном собственными средствами.

Одновременно аналитики пишут, что «первостепенное значение данного сектора для российской экономики и высокая рентабельность позволят нефтегазовым предприятиям поддержать интерес кредиторов», несмотря на умеренное ухудшение финансовых метрик в ближайшем будущем.

В свою очередь нефтехимические компании сохранят приемлемые показатели долговой нагрузки, а капитальные затраты будут финансироваться преимущественно за счет собственных средств. Этому будут способствовать опережающий рост мирового нефтехимического рынка по сравнению с мировым ВВП, низкая себестоимость и значительная разница между ценами конечной продукции и сырья.



Строительные компании в 2016—2018 годах, по расчетам НКР, заметно увеличили долговую нагрузку и ухудшили показатели покрытия процентных платежей. Основным фактором, повлиявшим на увеличение долговой нагрузки и уменьшение запаса прочности строительных компаний по уплате процентов, стало изменение законодательства, включая переход на эскроу-счета. Желание строительных компаний снизить риски, связанные с новыми правилами, привело к попыткам получить как можно больше разрешений на строительство и профинансировать максимальное число проектов по старой схеме.

По прогнозам аналитиков, переход на финансирование через эскроу-счета приведет к резкому росту кредитования компаний в сфере жилищного строительства. «Отрасль, на которую в России приходится около 60% совокупных инвестиций в основной капитал, претерпевает существенные изменения операционной модели из-за перехода на проектное финансирование в жилищном строительстве. Введенная система гарантий для дольщиков позволит не только защитить граждан от рискованных вложений, но и сделает жилищный сектор более прозрачным», — отмечается в обзоре.

В связи с высокими постоянными издержками такого финансирования (для банков проектное финансирование через эскроу-счета сопряжено с риском доначисления резервов и ростом операционных затрат для постоянного контроля целевого использования таких ссуд) приоритетными для банков станут крупные проекты. Продолжит уменьшаться число малых и средних застройщиков.

По мнению НКР, наибольший эффект от регуляторных изменений будет достигнут только после 2020 года, когда компании-застройщики и банки унифицируют систему взаимодействия в рамках новых условий функционирования рынка. Однако уже в 2020 году переход на эскроу-счета приведет к дальнейшему росту долговой нагрузки в строительной отрасли.

Последние несколько лет для российских телекоммуникационных компаний знаменовались не только начавшимся перевооружением базовых станций под технологию 5G, но и трансформацией бизнес-моделей. Значительную роль играли рост потребления мобильных данных и развитие цифровых продуктов при сокращающемся использовании голосовых услуг, снижение числа абонентов стационарной связи, медленный рост или стагнация остальных сегментов.

Расчеты НКР показали, что в 2016—2018 годах телекоммуникационные компании сократили долговую нагрузку с одновременным ослаблением показателя покрытия процентных платежей.

Спецификой отрасли является постоянный рост капитальных затрат, в том числе для выполнения законов («пакет Яровой»), создание портфелей новых услуг на основе больших данных и искусственного интеллекта. По мнению НКР, в ближайшее время в отрасли будет наблюдаться незначительный (на 1—2% в год) рост и умеренное повышение рентабельности основных игроков. Эти тенденции будут главным образом обусловлены увеличением объемов услуг мобильной передачи данных и цифровых сервисов, а также опережающим ростом доходов компаний за рубежом в сравнении с российским рынком.



По прогнозам, телекомы в 2020 году останутся привлекательными заемщикам с умеренной долговой нагрузкой и запасом прочности по уплате процентов. Потребности в финансировании капитальных затрат для развития сетей 4G и 5G и создания инфраструктуры для хранения трафика приведут к умеренному росту долговой нагрузки в этом году. Покрытие процентных платежей незначительно снизится. У компаний отрасли появится возможность финансирования капитальных затрат за счет операционных потоков. «Телекоммуникационные компании сохранят приемлемую долговую нагрузку и способность финансировать капитальные затраты за счет собственных средств, несмотря на необходимость инвестиций в строительство сетей 5G и создание инфраструктуры для выполнения новых норм», — подытоживают в НКР.