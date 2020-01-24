Альфа-Банк запустил корпоративный университет «Альфа-Академию» — в нем будут обучаться сотрудники банка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кредитной организации.

Учебное заведение рассчитано на одновременное обучение 300 человек. Всего в «Альфа-Академии» будут преподавать более 50 штатных тренеров и приглашенных экспертов. В 2020 году Альфа-Банк планирует обучить около 20 тыс. сотрудников очно и онлайн.

«Наряду с классическими групповыми и дистанционными занятиями Альфа-Банк будет использовать нейрографику и playback-театр. Эти методы подключают эмоции и позволяют освободиться от шаблонного мышления», — добавили в банке.