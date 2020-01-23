Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых – это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

Выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты. Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

«Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне «7% area». Инвесторы проявили активный интерес к выпуску - размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона - 6,75% - и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения - 15 млрд руб – также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы - и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.