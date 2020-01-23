Основатель и директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож подтвердил, что совместно с семейным трастом (создан в рамках процесса по внесению изменений в структуру корпоративного управления компанией) продаст небольшую часть своих акций в компании. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.



Ранее стало известно, что Волож совместно с семейным трастом подал специальное уведомление в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) о возможности продажи части своих акций в течение года. В пресс-службе пояснили, что в уведомлении указано максимально возможное количество акций к продаже. Тем не менее план может быть реализован не полностью.

«Конечно, это публичная (информация). Только не [весь] свой пакет, а очень маленькую долю», — сказал он, отвечая на вопрос о продаже акций.

При этом он отметил, что продажа акций необходима ему для диверсификации активов. «У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали?» — добавил Волож.

Согласно уведомлению, Волож непосредственно владеет 456 596 акциями класса А, которые были выпущены при расчете акционерного вознаграждения, а также опционами на покупку приблизительно 150 тыс. акций класса А, которые подлежат передаче в собственность до 1 января 2021 года. Кроме того, «Ластар Траст», учрежденный Воложем в январе 2020 года, владеет примерно 32,2 млн акций класса В. Совокупные активы Воложа и семейного траста вместе составляют приблизительно 9,9% от уставного капитала компании и приблизительно 48,6% от права голоса в уставном капитале компании.