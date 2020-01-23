«ВЭБ.РФ» профинансировал поставку 438 автобусов производства группы «ГАЗ» в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Тверской области. Договоры лизинга подписаны между группой «ВЭБ.РФ» и ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие», уточняется в сообщении госкорпорации.

Объем финансирования составил 3,03 млрд рублей.

В рамках реализации проекта Верхневолжское автотранспортное предприятие начиная с 3 февраля 2020 года будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе, используя автобусы большого, среднего и малого класса производства Ликинского автобусного завода и Горьковского автомобильного завода (входят в группу «ГАЗ»). Как подчеркивается в релизе, автобусы отвечают самым современным требованиям к комфорту, безопасности и экологичности.

Реализация новой модели предусматривает обновление автобусного парка, прозрачную тарифную политику, контроль за исполнением графика работы перевозчиков, обеспечение льготного проезда на всех маршрутах, повышение экономической эффективности предприятий городского и межмуниципального транспорта, отмечается в релизе.

Всего в Тверь будет поставлено 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на транспортировку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса «ГАЗель Next» вместимостью 20 пассажиров.

Ранее ВЭБ совместно с Банком ДОМ.РФ предоставил Верхневолжскому автотранспортному предприятию гарантийную поддержку в рамках государственных контрактов на перевозку пассажиров. Объем гарантийной поддержки составил 2 млрд рублей.



«В рамках этого крупного проекта реализован комплексный подход к развитию общественного транспорта. Комплексность — это ключевой принцип «ВЭБ.РФ». В партнерстве с регионом, «Трансмашхолдингом» и группой «ГАЗ» был создан единый оператор пассажирских перевозок и обновлен парк почти в полтысячи современных автобусов. Руководство Тверской области пошло по пути наиболее эффективных решений. Благодаря реализации проекта жители почувствуют, что услуга по перевозке является комфортной и безопасной. Это также позитивно сказывается на загрузке наших машиностроителей» — прокомментировал председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

